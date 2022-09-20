Представлен ещё один обновлённый Volkswagen Polo

Переживший рестайлинг «альтернативный» компакт не может похвастать внушительным списком оборудования, как у европейского брата, и все же такая модель стала богаче. Кроме того, пересмотрена моторная гамма.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

«Старосветский» хэтч Volkswagen Polo актуального поколения обновился еще весной прошлого года, а вот «пятидверку» для Южной Америки модернизировали только сейчас. Для этого региона компакт выпускают в Бразилии, именно там и состоялась премьера рестайлинговой версии. Напомним, как и европейская модель, южноамериканский Polo построен на платформе MQB-A0, при этом хэтчбек бразильского производства беднее брата в плане систем безопасности. Внешне дореформенные машины мало отличались друг от друга, но теперь сделанный в Бразилии хэтч отдалился от «европейца».

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Итак, южноамериканский VW Polo тоже обрел новые фары: у них форма, почти как у «старосветской» модели, однако двойных диодных полосок в нижней части нет, да и сама оптика проще, хотя она отныне светодиодная уже «в базе». Передний бампер и радиаторная решетка – также в стиле хэтчбека для Европы, но у «бразильца» отсутствуют отдельные противотуманки, кроме того, ему не досталась светящаяся линия, соединяющая фары. У задних фонарей европейского Polo после рестайлинга появились дополнительные секции, заплывающие на багажную дверь, тогда как у фонарей «бразильца» прежний формат (но начинку тоже заменили). Зато в Бразилии для модели еще предусмотрен «черный» дизайн-пакет (в этом цвете выполнены корпуса наружных зеркал, колеса и спойлер).

Внутри бразильского VW Polo – новые рулевое колесо и селектор коробки, модернизированные передние кресла, появились беспроводная зарядка для смартфона и сенсорный блок управления «климатом» («в базе» идет кондиционер). Кроме того, иными стали материалы отделки. Как и прежде, у «простых» комплектаций приборы «нарисованы» на 8-дюймовом экране, версии подороже имеют дисплей на 10,25 дюйма. В списке стандартного оборудования южноамериканского хэтча также значатся четыре подушки безопасности и система автоторможения, топовому Volkswagen Polo положены мультимедиа-система с 10-дюймовым тачскрином, круиз-контроль и камера заднего вида. Европейская же «пятидверка», к примеру, имеет матричную оптику, панорамную крышу, адаптивный «круиз» и систему удержания в полосе движения, да и «эйрбэгов» у нее больше (включая центральную подушку).

Моторную гамму «старосветского» VW Polo после рестайлинга урезали, у бразильской модели линейка тоже пересмотрена. Так, еще в феврале в отставку отправили четырехцилиндровый «атмосферник» 1.6 MSI, который на бензине выдавал 110 л.с., а на распространенном в Бразилии этаноле – 120 л.с. Обновленный хэтчбек бразильцам предложен с трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 MPI и турбодвижком 1.0 TSI. Причем если отдача базового мотора не изменилась (максимум 84 л.с.), то «турботройка» стала слабее – теперь 109/116 л.с. (бензин/этанол, было 116/128 л.с.). Литровый «атмосферник» сочетается исключительно с «механикой», турбомотор еще может работать в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом». Позже к стандартному VW Polo в Южной Америке присоединится «оспортивленный» хэтч GTS со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.

За рестайлинговую «пятидверку» в Бразилии просят примерно 16 000 – 21 000 долларов. Следом должен обновиться родственный локальный седан Volkswagen Virtus – внешне он повторит индийскую одноименную модель. К слову, кое-где посвежевшую «четырехдверку» продают как VW Polo Sedan.