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36 минут назад

Новости автомира: Петербуржцы рассказали о порче автомобилей в Финляндии

runews24.ru

Семейная пара из Петербурга привезла из Финляндии неприятные впечатления. Их припаркованный автомобиль испортили вандалы

Россияне рассказали о порче автомобилей в Финляндии
Фото: «Фонтанка» «Фонтанка»

На парковке в Котке дверь и крыло белого автомобиля Mercedes залили красной, похожей на кровь краской. Краску не удалось оттереть полностью. В полицию россияне обращаться не стали.

Своей историей путешественники поделились в чате «На границе». В ответ читатели поделились своим печальным опытом.

Оказалось, что в Суоми порча автомобилей с российскими номерами стала уже недоброй традицией. Машины россиян царапают гвоздями, режут шины, обливают краской, суют под дворники записки с ужасными оскорблениями или крепят наклейки с флагом Украины.

В Батуми царапают автомобили с российскими номерами

При этом туристы отмечают, что тотальной русофобией это назвать сложно, но к такой ситуации надо быть готовым.

Также участники чата поделились лайфхаком, чтобы не попасть в такую ситуацию нужно ставить авто на платную стоянку и не оставлять машину надолго.

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