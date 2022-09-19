Россияне рассказали о порче автомобилей в Финляндии

Семейная пара из Петербурга привезла из Финляндии неприятные впечатления. Их припаркованный автомобиль испортили вандалы

Фото: «Фонтанка» «Фонтанка»

На парковке в Котке дверь и крыло белого автомобиля Mercedes залили красной, похожей на кровь краской. Краску не удалось оттереть полностью. В полицию россияне обращаться не стали.

Своей историей путешественники поделились в чате «На границе». В ответ читатели поделились своим печальным опытом.

Оказалось, что в Суоми порча автомобилей с российскими номерами стала уже недоброй традицией. Машины россиян царапают гвоздями, режут шины, обливают краской, суют под дворники записки с ужасными оскорблениями или крепят наклейки с флагом Украины.

При этом туристы отмечают, что тотальной русофобией это назвать сложно, но к такой ситуации надо быть готовым.