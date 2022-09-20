«При нагревании пластика и некоторых видов материала обивки выделяются фенольные соединения, а также канцерогены. Если вы их ежедневно вдыхаете, конечно, возможны последствия и прежде всего — онкология. И риск заболевания очень высокий. Конечно, кондиционеры также накапливают в себе много пыли и токсичных соединений. Это может вызывать предпосылки заболеваний, в том числе, онкологии. И еще один щепетильный момент, у автомобилистов чаще встречается рак яичек и прямой кишки, так как человек постоянно греет их за счет сидения», — объяснил Михаил Кутушов.