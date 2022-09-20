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1 час назад

Новости автомира: в Казахстане массово задерживают российские грузовики с товарами из ЕС

Лера Букина

Российские грузовики с товарами из европейских стран активно задерживают в Казахстане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Представитель ассоциации заявил, что знает уже о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Некоторые из них пребывают на стоянках для нарушителей, указал он, отметив, что хранение товаров дорого стоит. Часть находится на таможенных терминалах, другая — на дороге, сообщил собеседник.

Также отмечается, что у водителей нет при себе документов, поскольку их изымают. Так, у них нет возможности начать движение.

Это транзитная перевозка товаров из Европы. Их везут на белорусскую границу, затем — в Казахстан.

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В Минтрансе указали на требование Казахстана от водителей из РФ разрешительных документов на грузы. Они должны быть выданы не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС. Примечательно то, что передача документов силовыми структурами не осуществляется.

Согласно данным АСМАП, данная мера нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.

Во избежание проблем российским предпринимателям следует на время отказаться транзитной перевозки до разрешения ситуации, рекомендуют в организации.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что россиян ждут проблемы с ввозом товаров, и с ввозом денег при возвращении из Европы домой. Он указал на негативное отношение пограничников к российским гражданам. Собеседник подчеркнул, что они будут пытаться «максимально досадить россиянам, создать максимум проблем».

Автоновости,Видео,Алексей Зубец,Минтранс РФ,ЕС,
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