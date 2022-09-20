Как АвтоВАЗ победил дефицит деталей для Lada и Renault

С весны 2022 года российский рынок столкнулся с беспрецедентной секционной политикой, из-за которой логистические цепочки по поставке комплектующих были нарушены, а заводы ушли в затяжной простой. АвтоВАЗу одному из первых удалось восстановить производство, хотя и не в прежних объемах. Одновременно с этим на компанию возложили ответственность по постпродажному обслуживанию машин ушедшей из России марки Renault. «Мотор» выяснил, как автопроизводителю удалось справится с дефицитом, восстановить поставки и организовать новую схему продажи оригинальных запчастей не только для Lada, но и для Renault.

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В середине сентября глава АвтоВАЗа Максим Соколов встретился с журналистами на территории регионального складского комплекса в Твери, чтобы рассказать о текущей ситуации с постпродажным обслуживанием и о нынешнем статусе поставок комплектующих.

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К осени автопроизводителю удалось восстановить поставки деталей для Lada на 23 процента. Еще по двум процентам ведется поиск альтернативных источников, и на 75 процентов поставки не прекращались даже в разгар кризиса. Что касается Renault, то логистические цепочки уже удалось восстановить на 78 процентов. На 17 процентов восстановлены поставки запчастей российского производства, и еще по пяти процентам ищется альтернатива.

12 тысяч — именно столько автовладельцев посещают автосалоны Lada и шоу-румы Renault каждый день, еще 190 тысяч человек ежедневно приходят в сертифицированные магазины «Lada Dеталь» в поиске оригинальных запчастей.

Генеральный директор «Лада-Имидж» заявил журналистам, что, теоретически, АвтоВАЗ готов обеспечивать запчастями не только салоны Renault, но и сервисные центры других автопроизводителей, «покинувших Россию». О каких именно компаниях идет речь, он не уточнил, однако официально кроме французской марки об уходе с нашего рынка объявил пока только General Motors, который был представлен в стране брендами Chevrolet и Cadillac.

Склады запчастей

Склад, на котором происходила встреча, расположен в непосредственной близости от трассы Москва-Санкт-Петербург и принадлежит компании Lecar — это марка запасных частей розничной сети «Lada Dеталь». Он занимает площадь в 25 тысяч квадратных метров и обслуживает не только два крупнейших мегаполиса, но также Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Тверской склад — один из пяти комплексов класса «А». Еще четыре находятся в Тольятти, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске, а их общая площадь превышает 120 тысяч квадратных метров.

Доставка запчастей в дилерские центры в европейской части страны осуществляется за 24 часа, то есть на следующий день — и это базовый стандарт Lada.

Возвращаясь к Lecar, у компании есть и собственная сеть одноименных магазинов. Причем, в отличие от «Lada Dеталь», которая реализует запчасти для Lada, Lecar Store — мультибрендовые торговые точки. В них продаются как комплектующие для Lada и Renault, так и для других автомобилей, в том числе европейских и азиатских марок. Их возят по параллельному импорту, при этом Lecar предоставляет гарантию на все товары.

Предпродажная подготовка и сервисное обслуживание

Особое внимание было уделено теме предпродажной подготовки и обслуживанию автомобилей, выпущенных АвтоВАЗом. Начальник управления организации сервисного обслуживания Lada Андрей Ульянчук рассказал, что каждая машина проходит обязательную диагностику перед продажей, которая не позволяет реализовать неисправный автомобиль. Онлайн-контроль качества работает следующим образом: параметры электронных блоков машины передаются от дилера на сервера АвтоВАЗа, и, если в системе обнаружена ошибка, продавец получает запрет на ее реализацию. Например, в случае установки дополнительного оборудования и вмешательства в электронную систему автомобиля на этапе предпродажной подготовки.

Далее в процессе каждого обращения автовладельца АвтоВАЗ поднимает историю параметров электронных блоков и анализирует данные. Это позволяет в короткие сроки подобрать решение для конкретной проблемы. «Мы анализируем техническую поддержку и состояние электронных блоков, изучаем поведение машины и делаем выводы, из-за чего случился тот или иной сбой», — пояснил Ульянчук.

И если с обслуживанием автомобилей Lada у россиян проблем возникнуть не должно, то владельцы моделей Renault первое время были в растерянности — марка полностью ушла из России, хотя и пообещала не оставить своих клиентов без комплектующих. Ответственность за послепродажное обслуживание французских машин возложили на АвтоВАЗ, он же отвечает за поставку запасных деталей и аксессуаров, а ремонт по гарантии осуществляется через уполномоченных сервисных партнеров.

АвтоВАЗ и «Лада-Имидж» — единственные дистрибьюторы, которые уполномочены ввозить и продавать оригинальные запчасти и аксессуары для автомобилей Renault.

АвтоВАЗ уже подписал партнерские соглашения со 154 дилерами Renault из 155 существующих в России. 91 автосалон продолжает работать, еще 42 автосалона перешли на продажу в том числе подержанных машин, 16 заключили договоры с другими автомобильными марками, пять законсервировали шоу-румы и лишь два закрылись полностью.

Проекты XJO и XJF

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов затронул и тему дальнейших планов автопроизводителя, в частности, рассказал о выпуске семейства автомобилей B-класса. Неофициально его называют «новым поколением» Lada Granta (или Granta-2), а официально проект носит обозначение XJO. АвтоВАЗ намерен в 2024–2025 годах вывести на рынок бюджетную модель, которая будет выпускаться в кузовах седан и универсал, а также во «вседорожной» Cross-версии. Самая интересная деталь проекта — это то, что российская компания возьмет за основу французскую платформу CMF-B, причем вполне легально, так как соответствующее разрешение от Renault на это уже получено.