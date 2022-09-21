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2 часа назад

Новости автомира: стоимость владения китайскими машинами выросла в Москве почти в полтора раза

Motor.ruиещё 3

Специалисты маркетингового агентства НАПИ (Russian Automotive Market Research) изучили показатели стоимости владения новыми легковыми автомобилями в Москве в январе и в августе 2022 года. Как следует из отчета, находящегося в распоряжении «Известий», за восемь месяцев цена владения за километр пробега заметно увеличилась во всех наблюдаемых группах автомобилей. Антилидерами стали машины китайских производителей.

Стоимость владения китайскими машинами выросла в Москве почти в полтора раза
Фото: © Автосалон FAVORIT MOTORS Haval © Автосалон FAVORIT MOTORS Haval

По подсчетам НАПИ, стоимость владения китайскими автомобилями в российской столице увеличилась на 38,5 процента с января по июнь, хотя конкретных цифр в агентстве не привели. Наименьшим ростом отметилась цена владения машинами европейских премиум-марок — она прибавила всего 9,7 процента.

Показатель растет на фоне увеличения доли «китайцев» на российском рынке. Согласно «Автостату», в конце августа она установила очередной рекорд: 26,4 процента от общего числа проданных за последнюю неделю месяца автомобилей были китайскими.

В Москве же по итогам августа в лидеры рынка выбились сразу четыре модели марок из КНР — Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro. Отечественной Lada Granta удалось занять только пятую строчку: ее купили только 224 москвича.

Стоимость обслуживания автомобилей резко выросла по всей России, и это касается не только «китайцев». С марта по июнь 2022 года ежемесячные траты граждан на содержание машин достигли 10 037 рублей. Также за указанный период увеличилось количество автовладельцев, которые ежемесячно вкладывают в автомобили от 10 000 до 15 000 рублей.

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