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1 час назад

Новости автомира:В Китае ученые протестировали технологию магнитной левитации для автомобилей

runews24.ru

Китайскими учеными было снято видео, где показано, как действует технология магнитной левитации для автомобилей. Это ровно такой же принцип, что и используется сейчас на поездах на магнитной подушке, которые перемещаются без трения и неровностей.

В Китае протестировали технологию магнитной левитации для автомобилей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Отмечается, что такие машины могут ускоряться до 230 км/ч, что не может сделать машина на обычных колесах.

Так, учеными из Юго-Западного университета «Цзяотун» в мегаполисе Чэнду были протестированы низко летающими машинами весом 2,8 тонны.

В результате у них получилось поднять на магнитной тяге автомашины на 35 мм над дорогой, а затем разогнать их до скорости в 230 км/ч.

Однако, это не означает, что эти автомобили уже вскоре появятся на обычных магистралях. Для «парения» в дорожном покрытии должен быть установлены мощные электромагниты. При этом сами ученые создали для эксперимента специальный участок дороги длиной восемь километров.

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