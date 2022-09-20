В Китае протестировали технологию магнитной левитации для автомобилей

Китайскими учеными было снято видео, где показано, как действует технология магнитной левитации для автомобилей. Это ровно такой же принцип, что и используется сейчас на поездах на магнитной подушке, которые перемещаются без трения и неровностей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что такие машины могут ускоряться до 230 км/ч, что не может сделать машина на обычных колесах.

Так, учеными из Юго-Западного университета «Цзяотун» в мегаполисе Чэнду были протестированы низко летающими машинами весом 2,8 тонны.

В результате у них получилось поднять на магнитной тяге автомашины на 35 мм над дорогой, а затем разогнать их до скорости в 230 км/ч.