Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: Aurus построил парковый электрокар с дизайном в стиле Senat

Motor.ru

Телеграм-канал «Русский автомобиль» обратил внимание на фотографии паркового электрокара, оформление передней части которого выполнено в стиле седана и лимузина Aurus Senat, а корма напоминает минивэн Arsenal. В салоне установлено несколько рядов сидений, рассчитанных примерно на десять пассажиров. Drom.ru в свою очередь предполагает, что это разработка ФГУП НАМИ. Несколько экземпляров таких машин курсируют по территории ВДНХ в Москве.

Aurus построил парковый электрокар с дизайном в стиле Senat
Фото: © Русский автомобиль / t.me© Русский автомобиль / t.me

Никаких технический подробностей пока нет – единственное, что известно, это то, что силовой каркас сварен из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитов. По одной из версий, за внешним декором скрывается гольф-кар российской компании «Эльтавр», у которой есть похожий пассажирский электробус «Дилижанс», рассчитанный на восемь либо 11 человек.

Согласно сайту ВДНХ, на таких электрических гольф-карах проводятся обзорные экскурсии. С 2020 года в автопарк поступили шестиместные электромобили GEM e6 американской фирмы Polaris Industries. Они подходят для круглогодичной коммерческой эксплуатации и оснащены асинхронным электромотором переменного тока. Такой гольф-кар способен развить скорость до 40 километров в час и проезжает на одной зарядке до 48 километров.

Можно предположить, что новыми электрическими гольф-карами с дизайном «под Aurus» решили импортозаместить американские GEM e6.

Автоновости,ВДНХ,Арсенал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители