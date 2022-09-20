Aurus построил парковый электрокар с дизайном в стиле Senat

Телеграм-канал «Русский автомобиль» обратил внимание на фотографии паркового электрокара, оформление передней части которого выполнено в стиле седана и лимузина Aurus Senat, а корма напоминает минивэн Arsenal. В салоне установлено несколько рядов сидений, рассчитанных примерно на десять пассажиров. Drom.ru в свою очередь предполагает, что это разработка ФГУП НАМИ. Несколько экземпляров таких машин курсируют по территории ВДНХ в Москве.

Фото: © Русский автомобиль / t.me © Русский автомобиль / t.me

Никаких технический подробностей пока нет – единственное, что известно, это то, что силовой каркас сварен из стальных труб, а наружные панели отформованы из композитов. По одной из версий, за внешним декором скрывается гольф-кар российской компании «Эльтавр», у которой есть похожий пассажирский электробус «Дилижанс», рассчитанный на восемь либо 11 человек.

Согласно сайту ВДНХ, на таких электрических гольф-карах проводятся обзорные экскурсии. С 2020 года в автопарк поступили шестиместные электромобили GEM e6 американской фирмы Polaris Industries. Они подходят для круглогодичной коммерческой эксплуатации и оснащены асинхронным электромотором переменного тока. Такой гольф-кар способен развить скорость до 40 километров в час и проезжает на одной зарядке до 48 километров.