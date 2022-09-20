Одна модель Haval подешевела на полмиллиона рублей

Компания Haval во второй раз с начала сентября изменила стоимость своей продукции в России. На этот раз корректировка затронула внедорожник H9, который подешевел во всех доступных исполнениях сразу на полмиллиона рублей. Вместе с тем Haval увеличил доплату за цвет кузова для всех автомобилей, а также урезал оснащение самой свежей модели на российском рынке — вседорожника Dargo.

Фото: © Haval Нижегородец © Haval Нижегородец

Haval H9 подешевел в обоих оставшихся исполнениях — среднем Elite и топовом Premium. Стоимость внедорожника теперь стартует с 4 099 000 рублей и достигает 4 299 000 рублей. Базовая комплектация Comfort, появившаяся в арсенале российского H9 два года назад, исчезла из списка доступных еще в начале сентября.

Параллельно со снижением цен Haval увеличил доплату за покраску кузова. Теперь за нестандартный цвет для Jolion придется отдать 20 тысяч рублей, что на пять тысяч рублей больше прежней цены; для Dargo, F7 и F7x — 30 тысяч рублей (+10 тысяч); а для H9 — 40 тысяч рублей (+15 тысяч).

Помимо этого, Haval сократил список оснащения кроссовера Dargo. Как заметили «Автоновости дня», автомобиль лишился телекоммуникационного блока T-Box, а также поддержки Apple CarPlay и Android Auto.

В начале сентября в России была скорректирована стоимость Haval F7 и его купеобразной версии F7x. Первый почти во всех доступных комплектациях скинул 80—120 тысяч рублей, а цена второго изменилась разнонаправленно: одно из исполнений прибавило 30 тысяч рублей, но остальные подешевели на 50—80 тысяч.