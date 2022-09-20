Страховщикам нечем ремонтировать автомашины по ОСАГО

В России исчезают запчасти для автомобилей, утверждают представители страховых компаний. Как стало известно «Max-Cars», в условиях дефицита запчастей страховщики не отправляют пострадавшие в ДТП машины на ремонт, а выплачивают владельцам деньгами. При этом советуют ремонтировать подержанными компонентами. А из-за спроса на запчасти с пробегом растет и количество угонов, из-за которых люди снова же обращаются в страховую компанию.

Фото: Max-cars.ru Max-cars.ru

«Наиболее остро стоит вопрос со сроками поставки деталей: он может достигать несколько месяцев», — Алексей Артамонов, вице-президент «АльфаСтрахования».

Вторая проблема – сроки. Иногда запчасти надо ждать несколько месяцев, даже если их можно достать по параллельному импорту. А по закону страховая компания должно отремонтировать автомобиль за 30 дней. Для исключения штрафов страховые компании подписывают с пострадавшими отдельное соглашение о продлении сроков. При этом зачастую приходится выплачивать деньги, что устраивает далеко не всех автомобилистов.

Артамонов из «АльфаСтрахования» считает, что страховщикам надо разрешить использовать для ремонта запчасти с пробегом. Конечно, с условиями их сертификации для безопасности. Такого же мнения придерживается Дмитрий Кальян из «Ресо Гарантия». Но он подчеркнул, что использовать подержанные запчасти стоит только для ремонта, не влияющего на безопасность.

Но мнение страховых компаний не поддерживает Максим Кадаков, главный редактор «За рулем». По его мнению, запчасти есть. Но страховые компании не выплачивают те суммы, которые были бы достаточны для их покупки. Такого же мнения придерживается Антон Шапарин из Национального автосоюза. По его мнению, ситуацию усугубит еще и разрешение использовать в расчетах стоимость аналогов, а не оригинала.