Мантуров: выпуск модели нового семейства Lada начнется в конце 2024 года

Выпуск нового семейства автомобилей Lada начнется в конце 2024 года, позже начнется производство кроссовера. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ и председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров, пишет ТАСС.
«Модель нового семейства Lada сегмента B — в конце 2024 года, кроссовер на базе платформы Vesta — в 2025 году», — сказал Мантуров.
Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание новых моделей Lada на прошлой неделе. Отмечалось, что отдельное семейство сегмента В построят на глобальной платформе.
В научно-техническом центре «АвтоВАЗа» уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta, они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности, сообщал ранее глава компании Максим Соколов.