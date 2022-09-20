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1 час назад

Новости автомира: Мантуров анонсировал выпуск модели нового семейства Lada в конце 2024 года

Газета.Ruиещё 1

Выпуск нового семейства автомобилей Lada начнется в конце 2024 года, позже начнется производство кроссовера. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ и председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров, пишет ТАСС.

Мантуров: выпуск модели нового семейства Lada начнется в конце 2024 года
Фото: Avtograd news/vk.comAvtograd news/vk.com

«Модель нового семейства Lada сегмента B — в конце 2024 года, кроссовер на базе платформы Vesta — в 2025 году», — сказал Мантуров.

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание новых моделей Lada на прошлой неделе. Отмечалось, что отдельное семейство сегмента В построят на глобальной платформе.

В научно-техническом центре «АвтоВАЗа» уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta, они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности, сообщал ранее глава компании Максим Соколов.

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