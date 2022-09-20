Мантуров: выпуск модели нового семейства Lada начнется в конце 2024 года

Выпуск нового семейства автомобилей Lada начнется в конце 2024 года, позже начнется производство кроссовера. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга РФ и председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров, пишет ТАСС.

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«Модель нового семейства Lada сегмента B — в конце 2024 года, кроссовер на базе платформы Vesta — в 2025 году», — сказал Мантуров.

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил создание новых моделей Lada на прошлой неделе. Отмечалось, что отдельное семейство сегмента В построят на глобальной платформе.