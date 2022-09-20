Chery выпустит кроссовер с суперкомпьютером и запасом хода более 1000 км

Марка Chery провела Yaoguang 2025 - мероприятие, в рамках которого рассказала о том, какие новинки в области технологий в ближайшие годы будут выходить на рынок.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

Технический план китайской марки охватывает 13 основных технологий из четырёх областей. Одна из них - платформа Mars с электрической архитектурой EEA, которая позволяет выпускать автомобили с колёсной базой от 2750 до 2900 мм и колеёй от 1610 до 1640 мм. Новая "тележка" переваривает все типы силовых установок.

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В будущем у Chery появится новая платформа E0X, разработанная прицельно для создания только электрокаров. В настоящее время после 25 лет исследований и разработок Chery может выпускать машины с электрической архитектурой пятого поколения с тремя вычислительными центрами мощностью до 1016 топс (триллионов операций в секунду). В дальнейшей перспективе - выпуск авто на ещё более продвинутой платформе EXIII с EEA шестого поколения, которая, как предполагается, будет способна реализовать полноценный автопилот с высочайшим уровнем безопасности.

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В ходе Yaoguang 2025 ещё раз напомнили о продвинутой трёхступенчатой гибридной системе, которая уже устанавливается на серийные автомобили, и анонсировали новые электроприводы: одно- и двухмоторные, поддерживающие напряжение до 800 В. Их мощность будет составлять до 360 и 540 л.с. и максимальным крутящим моментом 5000 и 6000 Нм. Заявлено, что полноприводная трансмиссия сможет справится в том числе с серьёзным бездорожьем. Напомним, у Chery есть внедорожный суббренд Jetour.

В 2023 году должна выйти модель с запасом хода более 700 км и возможностью подзарядки за 10 минут на пробег 200 км, в 2025-м появится "электричка" с автономностью более 1000 км, которой для "заправки" на 600 км понадобится всего… 15 минут. Это станет возможным благодаря аккумуляторам типа CTB (Cell to Body) - состоят всего из нескольких блоков в отличие от множества ячеек в традиционной батарее и интегрированы в силовую структуру кузова (скейтборд-шасси).

Продолжая тему силовых установок Kungpeng Power, в Chery сообщили о продолжении работ над проектами водородомобилей.

Chery Lion Intelligence - третий из четырёх основных векторов работы китайской марки. В этом направлении ведутся НИОКР. Над интеллектуальным вождением и различными системами помощи, в числе которых слежение за глазами водителя: система интуитивно может помогать, приближая спидометр, когда взгляд упал на приборную панель, вывод на экран авто, едущих сбоку.

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Как выглядит интеллектуальная кабина будущего Chery представила на макете с изменяемой длиной салона и обилием экранов, встроенных в том числе в стойки лобового стекла и крышу (Starry Sky Top).

В ближайшие пять лет для достижения поставленных целей Chery инвестирует более 100 млрд долларов.