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2 часа назад

Новости автомира: в России отзывают новые Lexus NX из-за проблем с рулем и ручным тормозом

Motor.ru

Росстандарт согласовал добровольный отзыв 419 автомобилей Lexus NX 250 и NX 350, проданных в России с 16 января 2022 года по сегодняшний день. На кроссоверах обнаружили сразу две проблемы: первая касается угла поворота рулевого колеса, вторая — электронного стояночного тормоза. На всех отозванных автомобилях в сервисных центрах Lexus обновят соответствующее программное обеспечение.

В России отзывают новые Lexus NX
Фото: © Lexus© Lexus

Как указано на сайте Росстандарта, одной из причин отзывной кампании послужило неправильное программирование управляющего компьютера системы помощи отслеживания полосы. Из-за него верхний предел угла поворота рулевого колеса может быть достигнут раньше положенного.

Вторая причина — в дефекте ПО электронного блока управления системой противоскольжения. Она ошибочно определяет перегрузку по току привода электронного стояночного тормоза и переходит в отказоустойчивый режим, блокируя его использование. При этом включается контрольная лампа поломки, а на дисплее появляется уведомление «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру».

Из-за отказывающего ручника неделю назад был объявлен более крупный отзыв в США: там в ремонт отправили более 80 тысяч пикапов Toyota Tundra и Lexus NX 2021-2022 года выпуска.

На всех отозванных автомобилях бесплатно для владельцев заменят ПО управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и ЭБУ системой противоскольжения. Проверить, подпадает ли автомобиль под акцию, можно на сайте Росстандарта, свершившись со списком VIN-номеров.

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