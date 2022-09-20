Mercedes показал электрогрузовик с запасом хода более 500 км

Обществу представили новый Mercedes eActros LongHual. Новый 100% электрический грузовик Mercedes оснащен тремя аккумуляторными блоками и может похвастаться запасом хода около 500 километров. Он опережает серийную версию, которая поступит в дилерские центры в 2024 году.
Дизайн нового eActros LongHual, который был показан публике , не является окончательной версией автомобиля, который мы увидим на европейских дорогах через несколько лет. Это прототип, близкий к производству, который претерпит несколько изменений. Просто взгляните на опубликованные изображения, чтобы обнаружить его наиболее характерные черты.
Блоки фар создают яркую и современную световую подпись. Цифровые зеркала заднего вида, добавленные к нескольким элементам кузова, демонстрируют проработанную аэродинамику. Что-то важное в электромобиле и тем более в грузовиках.
Будучи полностью электрическим транспортным средством, все внимание, естественно, приковано к силовой установке. Внутри нового eActros LongHual находится не менее трех аккумуляторных батарей. Аккумуляторы, общая добавленная мощность которых превышает барьер в 600 кВтч. Современные технологии делают такой большой объем необходимым, чтобы предложить растворяющую производительность в транспортном средстве такого размера и веса.
Энергия, запасенная в батареях, используется для питания двух электродвигателей, развивающих мощность 544 л.с. На короткие промежутки времени эта мощность может достигать пиков более 816 л.с. Что касается автономности, то на одном заряде он может проехать около 500 км. Производственный процесс начнется где-то в 2024 году. Его запуск станет поворотным моментом в переходе к устойчивой мобильности, осуществляемом подразделением грузовых автомобилей Mercedes-Benz Group.