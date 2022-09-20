Mercedes показал электрогрузовик с запасом хода более 500 км

Обществу представили новый Mercedes eActros LongHual. Новый 100% электрический грузовик Mercedes оснащен тремя аккумуляторными блоками и может похвастаться запасом хода около 500 километров. Он опережает серийную версию, которая поступит в дилерские центры в 2024 году.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Дизайн нового eActros LongHual, который был показан публике , не является окончательной версией автомобиля, который мы увидим на европейских дорогах через несколько лет. Это прототип, близкий к производству, который претерпит несколько изменений. Просто взгляните на опубликованные изображения, чтобы обнаружить его наиболее характерные черты.

Блоки фар создают яркую и современную световую подпись. Цифровые зеркала заднего вида, добавленные к нескольким элементам кузова, демонстрируют проработанную аэродинамику. Что-то важное в электромобиле и тем более в грузовиках.

Будучи полностью электрическим транспортным средством, все внимание, естественно, приковано к силовой установке. Внутри нового eActros LongHual находится не менее трех аккумуляторных батарей. Аккумуляторы, общая добавленная мощность которых превышает барьер в 600 кВтч. Современные технологии делают такой большой объем необходимым, чтобы предложить растворяющую производительность в транспортном средстве такого размера и веса.