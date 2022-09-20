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2 часа назад

Новости автомира: Белоруссия начнет поставки электрокаров BYD на рынок РФ в 2023 году

Южный автомобиль

В 2023 году на российском рынке могут появиться электрокары китайской марки BYD. Их поставками займется белорусская компания SGP, которая уже получила разрешение на продажу электромобилей на территории СНГ.

Белоруссия начнет поставки электрокаров BYD на рынок РФ в 2023 году
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Квота на 2023 год для поставок в Россию и страны СНГ составляет 150 000 электромобили. Их будут импортировать из Китая. Как сообщает газета «Ведомости», компания SGP подала в Росстандарт заявку на получение сертификата одобрения типа транспортного средства на седан Qin Plus, хэтчбек Dolpin и кроссовер Song Plus. Также в 2023 году SGP намерена подать заявки на получение сертификатов ОТТС на премиальный седан Han и кроссовер Tang.

По предварительным данным, SGP уже подготовила прайс-листы, в которых для российского рынка значатся целых восемь моделей BYD. Так, стоимость бюджетных электрокаров Dolphin и Qin Plus составляют от 1,95 млн до 2,46 млн рублей за первую модель и от 2,42 млн до 2,96 млн рублей за вторую модель.

Автоновости,BYD,Росстандарт,
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