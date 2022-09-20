Белоруссия начнет поставки электрокаров BYD на рынок РФ в 2023 году

В 2023 году на российском рынке могут появиться электрокары китайской марки BYD. Их поставками займется белорусская компания SGP, которая уже получила разрешение на продажу электромобилей на территории СНГ.

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Квота на 2023 год для поставок в Россию и страны СНГ составляет 150 000 электромобили. Их будут импортировать из Китая. Как сообщает газета «Ведомости», компания SGP подала в Росстандарт заявку на получение сертификата одобрения типа транспортного средства на седан Qin Plus, хэтчбек Dolpin и кроссовер Song Plus. Также в 2023 году SGP намерена подать заявки на получение сертификатов ОТТС на премиальный седан Han и кроссовер Tang.