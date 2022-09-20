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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» может выпустить электрические Granta и Vesta

Никита Бородкин

Директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов не исключил появления новых электрических автомобилей в модельном ряде компании, в том числе отдельных версий Granta и Vesta. Вместе с тем глава «АвтоВАЗа» в интервью РИА Новости отметил, что повсеместный переход россиян на электромобили не только невозможен, но и не нужен.

Сейчас производитель изучает рынок электромобилей с помощью e-Largus, производство которого должно стартовать в 2023 году. Соколов назвал главным его преимуществом высокую локализацию. Однако касается она критически важных компонентов — например, аккумуляторы все же будут поставлять из-за рубежа.

Объем серийного производства e-Largus будут зависеть от спроса. Соколов считает, что машина будет востребована в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России, причем не у обычных граждан, а у предпринимателей. В других же регионах электромобили особым спросом пользоваться не будут из-за климатических особенностей, отметил директор компании.

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