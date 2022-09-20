Директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов не исключил появления новых электрических автомобилей в модельном ряде компании, в том числе отдельных версий Granta и Vesta. Вместе с тем глава «АвтоВАЗа» в интервью РИА Новости отметил, что повсеместный переход россиян на электромобили не только невозможен, но и не нужен.

Сейчас производитель изучает рынок электромобилей с помощью e-Largus, производство которого должно стартовать в 2023 году. Соколов назвал главным его преимуществом высокую локализацию. Однако касается она критически важных компонентов — например, аккумуляторы все же будут поставлять из-за рубежа.