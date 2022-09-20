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2 часа назад

Новости автомира: Старые колесные диски от культового BMW продают по цене Lada Vesta

Motor.ru

В американском штате Флорида на eBay выставили на продажу четыре колесных диска с покрышками производства 70-х годов прошлого века. За комплект, состояние которого оставляет желать лучшего, владелец запросил 18 700 долларов (около 1 122 000 рублей по текущему курсу). Дело в том, что к покупке предложили оригинальные колеса с шинами от редчайшего суперкара BMW M1. Для сравнения, примерно за эту же цену в России можно приобрести новую Lada Vesta.

Колесные диски от культового BMW продают по цене Lada Vesta
Фото: Motor.ruMotor.ru

BWM M1 выпускали с 1978 по 1981 год. Всего немецкие инженеры собрали около 400 спорткаров, которые появились после неудачной попытки сотрудничества баварской марки с компанией Lamborghini. Продавец уверяет, что комплект находится в полностью оригинальном состоянии. При этом точный год производства дисков и покрышек в объявлении не указан.

Колесные диски для M1 разработали итальянская компания Campagnolo, которая поставляла комплекты колес для Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini, а также Maserati и болидов Формулы-1. Что касается покрышек, то это Pirelli Cinturato P7. При этом весь комплект пребывает в удручающем состоянии.

Несмотря на это, владелец готов расстаться с колесами, которые подойдут и для некоторых современных автомобилей, за 18 700 долларов (примерно 1 122 000 рублей по текущему курсу).

В середине апреля в продаже появился комплект колес для Bugatti Veyron. За 20-дюймовые диски OZ Racing продавец запросил более двух миллионов рублей.

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