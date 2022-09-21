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2 часа назад

Новости автомира: когда автомобилям Lada вернут ABS и ESP - новые подробности

Motor.ruиещё 2

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, уже в 2023 году завод планирует «восстановить и успеть в достаточной степени локализовать» производство Lada Largus и Vesta. Также в начале следующего года будет возобновлен выпуск автомобилей с антиблокировочной системой (ABS). В мае на конвейер встанут машины с 16-клапанным двигателем, а ближе к 2024-му моделям Lada вернут и электронную систему курсовой устойчивости (ESP).

Новые подробности: когда автомобилям Lada вернут ABS и ESP
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Ранее сообщалось, что до конца 2022 года АвтоВАЗ не вернет системы ABS и ESP в список оснащения автомобилей Lada. Теперь же появилась новая информация, согласно которой ABS и ESP будут внедрены в течение 2023 года. Пока же российский автопроизводитель ищет альтернативные источники поставок электронных систем на замену Bosch, и, по неофициальным данным, выбор АвтоВАЗа может пасть на китайскую компанию Trinova.

Между тем кондиционер уже вернулся в список доступных опций. Также в августе АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей с системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС – правда, пока механической. Также в августе был решен вопрос с подушками безопасности для Lada Granta, хотя в компании не раскрывают название фирмы-поставщика, отмечая лишь, что он из «дружественной страны».

Также АвтоВАЗ вынашивает амбициозные планы по разработке новой автоматической коробки передач – в этот проект компания вложит 30 миллиардов рублей. Еще 10 миллиардов рублей направят на создание новой «механики», и еще 20 миллиардов – на систему полного привода.

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