В России начали торговать китайскими копиями Nissan Navara

Пикапы Dongfeng DF6, которые справедливо называют китайскими копиями Nissan Navara, появились у российских дилеров DFM. Корреспондент "РГ" убедился в этом, посетив один из автосалонов бренда в Москве.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним, старт продаж DF6 в России компания объявила 31 мая. Некоторое время информация о машине висела на официальном сайте DFM, но затем исчезла. Сейчас никаких сведений о пикапе найти на портале марки нельзя. Но сама модель наконец доступна для покупки. За автомобили 2022 года выпуска дилер просит 2 790 000 рублей.

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Dongfeng DF6 - по сути, лицензионная копия Nissan Navara и даже производится на совместном предприятии Zhengzhou Nissan Automobile. Согласно полученному на модель ОТТС, ее размеры составляют 5 310 x 1 850 x 1 810 мм, колесная база 3150 мм, клиренс - 220 мм. Размеры грузового отсека - 1520 х 1520 х 475 мм, и этого достаточно для загрузки европалеты. Максимальная допустимая полная масса - 2459 кг, то есть этот пикап сможет заезжать внутрь столичного "грузового каркаса". Передняя подвеска у него независимая, на двойных поперечных рычагах, задняя - зависимая рессорная.

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Dongfeng DF6 сертифицирован с двумя турбодизельными двигателями. Агрегат объемом 2,3 литра выдает 163 л.с., мотор на 2,5 литра рассчитан на 136 л.с. Первый сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 8-диапазонным "автоматом", второй - только с МКП. Привод в обоих случаях только полный. Он выполнен по классической схеме "парт-тайм" с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.