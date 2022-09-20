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3 часа назад

Новости автомира: General Motors готовит бюджетный кроссовер размером с Daewoo Matiz

Motor.ruиещё 1

Марка Baojun («Драгоценная лошадь» в переводе с китайского), входящая в совместное предприятие General Motors и SAIC, анонсировала новую модель. Это небольшой кроссовер с угловатым двухдверным кузовом, напоминающий Suzuki Jimny, но уступающий ему по габаритам. Длина составит всего 3,4 метра — на уровне распространенного в России Daewoo Matiz. В движение крошечный автомобиль будет приводит электрическая силовая установка, причем местные СМИ прочат ему сразу два электродвигателя.

СП GM и SAIC готовит бюджетный кроссовер размером с Daewoo Matiz
Фото: © Baojun© Baojun

Новинка Baojun получит традиционные для внедорожника пропорции кузова с короткими свесами, крышу с рейлингами, темные передние стойки и неокрашенные бамперы. Двери выглядят крупными, что свидетельствует о коротком расстоянии между осями. Футуристичности добавляет передняя заглушка на месте решетки радиатора, объединенная со светодиодными «пунктирами» фар, а сзади видны фонари в форме разомкнутых скругленных прямоугольников.

Кроссовер анонсировали в ходе рыночного дебюта электромобильчика Baojun KiWi 2023 модельного года. Вполне возможно, что пока неназванная новинка будет построена на той же платформе, которая также лежит в основе Wuling Hongguang Mini EV — самого продаваемого электрокара в Китае.

Что касается силовой установки, то, по данным некоторых СМИ, кроссоверу достанутся сразу два электрических двигателя общей мощностью порядка 109 лошадиных сил. Емкость тяговой батареи составит 31,9 киловатт-часа, что обеспечит автомобилю до 300 километров хода на одной зарядке.

Премьера нового автомобиля Baojun ожидается в ноябре 2022 года на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи в КНР могут стартовать в начале 2023 года.

Летом китайский автопроизводитель Changan выпустил на домашний рынок «мультяшный» электрокар Lumin. Автомобиль еще меньше новинки от Baojun: его длина составляет всего 3,3 метра. Стоимость Lumin стартует с 48 900 юаней, что в пересчете на рубли составляет порядка 420 тысяч. Для сравнения, за Lada Granta в упрощенном варианте сейчас просят от 678 300 рублей.

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