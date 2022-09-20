Краш-тест выявил слабые и сильные стороны Haval Jolion

Haval Jolion продается не только в родном Китае и России, но и в других странах, в том числе в Австралии и Новой Зеландии. В этих странах существует аналог европейской методики проведения краш-тестов – ANCAP, и испытания проходят все новые автомобили, выходящие на рынок. Jolion не стал исключением: китайский кроссовер заработал пять звезд из пяти возможных. В ходе краш-тестов специалисты по безопасности выявили его сильные и слабые стороны.

Фото: © ANCAP Safety Ratings © ANCAP Safety Ratings

Австралийская методика, как и европейская, предусматривает несколько сценариев краш-тестов, в ходе которых оценивается безопасность водителя, взрослых пассажиров, пассажиров-детей и пешеходов, а также работа вспомогательных систем.

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Haval Jolion продемонстрировал высокую защиту взрослых пассажиров при фронтальном ударе с полным перекрытием – 7,34 балла из восьми возможных. При боковом столкновение со столбом кроссовер заработал шесть баллов из шести, а защиту от получения хлыстовых травм при переднем и заднем столкновениях оценили в 2,98 балла из трех и 0,75 балла из одного соответственно. В отдельную категорию вынесены спасение при ДТП и эвакуация из салона – результат Jolion составил два балла из двух.

Но были и нарекания. Так, например, в ходе удара с 40-процентным перекрытием Haval Jolion набрал лишь 6,69 балла из восьми. Подвел и боковой удар – всего 4,96 балла из шести. При этом общая оценка безопасности взрослых пассажиров – 90 процентов.

Безопасность пассажиров-детей оценили в 84 процента. На итоговый результат повлияли недостаток крепежей для детских кресел (восемь баллов из 13) и фронтальное столкновение (13,18 балла из 16). При этом при боковом столкновении столкновение Jolion набрал восемь из восьми баллов.

Оценка за безопасность пешеходов составила 64 процента. При наезде на человека он может получить сильные повреждения верхней части ног пешехода. Слабой стороной модели оказалась и система автоматического торможения перед объектом – она не очень эффективна при распознавании пешеходов и велосипедистов. Зато эксперты высоко оценили работу систем удержания автомобиля в полосе, помощи при проезде перекрестка и мониторинга состояния водителя.