На «Автовазе» предложили новый способ использования маткапитала

Глава «Автоваза» Максим Соколов выступил за использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, передает ТАСС.

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Кроме того, он счел необходимым ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию российских машин. Соколов указал на то, что в стране рассматривается поправка к закону о такси.

«Это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства», — подчеркнул глава «Автоваза».

Он также выразил уверенность в том, что использование маткапитала для приобретения автомобиля станет драйвером увеличения материального обеспечения молодых семей, а также сбыта автомобилей.