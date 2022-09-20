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1 час назад

Новости автомира: на «Автовазе» предложили новый способ использования маткапитала

Лера Букина

Глава «Автоваза» Максим Соколов выступил за использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации, передает ТАСС.

На «Автовазе» предложили новый способ использования маткапитала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, он счел необходимым ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию российских машин. Соколов указал на то, что в стране рассматривается поправка к закону о такси.

«Это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства», — подчеркнул глава «Автоваза».

Он также выразил уверенность в том, что использование маткапитала для приобретения автомобиля станет драйвером увеличения материального обеспечения молодых семей, а также сбыта автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность направлять средства материнского капитала на оплату образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями.

Автоновости,Максим Соколов,Владимир Путин,Совет Федерации,Автоваз,
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