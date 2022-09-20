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1 час назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" планирует выпускать 800 тыс. автомобилей в год

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» планирует выпускать 800 тыс. автомобилей в год в среднесрочной перспективе, рассказал глава компании Максим Соколов, пишет ТАСС.

"АвтоВАЗ" планирует выпускать 800 тыс. автомобилей в год
Фото: LADALADA

«В среднесрочной перспективе — на 2026 год и далее, — Минпромторгом также ставится [задача] по увеличению объема выпуска продукции до 800 тыс. автомобилей в год. Это позволит сделать площадка, существующая в Тольятти. При необходимости мы подключим наши сборочные возможности в Ижевске», — приводится цитата президента компании.

По словам Соколова, «АвтоВАЗ» выйдет на безубыточность при производстве 300-400 тыс. автомобилей в год.

В 2021 году в России было реализовано 350,7 тыс. автомобилей Lada, что на 2,1% больше, чем по итогам 2020 года, сообщали в компании. В 2019 году в России продано 362,4 тыс. автомобилей Lada (на 1% выше, чем в 2018-м).

В интервью РИА «Новости» Соколов ранее отмечал, что совет директоров под председательством вице-премьера Дениса Мантурова поставил «АвтоВАЗу» задачу выпустить в 2023 году 500 тыс. автомобилей.

Также Соколов призвал россиян пересесть на Lada и заявил о росте доли на российском рынке до рекордных 40%. Выпуск нового семейства автомобилей Lada начнется в конце 2024 года, позже начнется производство кроссовера, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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