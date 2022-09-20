Топ-менеджер АвтоВАЗа винит покупателей в «разгоне» цен на машины

По мнению Дмитрия Костромина, являющегося вице-президентом российской марки АвтоВАЗ в вопросах продаж и маркетинга, сегодня покупатели расплачиваются за то, что сами «разогнали» современный авторынок в вопросе ценников на транспорт.

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Отвечая на ряд вопросов журналистов, касающихся ситуации на авторынке новых транспортных средств, Костромин заметил, что за 6 последних месяцев повысилось количество дилерских центров отечественной марки Lada. По заявлению главы АвтоВАЗа, дилеры российского бренда являются единственными, кто на сегодняшний день вкладывают определённые инвестиции в автомобильные салоны.

Костромин отметил, что в текущем году у автодилеров Lada отсутствует традиционный план реализаций и бонусов. Компании сейчас придерживаются только условных ориентиров. Между тем, им нужно вернуться к навыкам реализаций. А покупателям сегодня приходится расплачиваться за то, что сами «разогнали» рынок в вопросе так называемого ценообразования.

Из этого следует, что завышение расценок на транспортные средства стало причиной того, что потребители готовы приобретать авто практически за любую сумму.

Топ-менеджером отмечается, что сегодня покупателями проявляется большее желание приобретать машины по огромным ценам. По его мнению, в этом не виноваты автодилеры. По словам Костромина, это коснулось тех частных случаев, когда автодилерами предлагаются модели Lada Vesta по ценам в 2 500 000 – 3 000 000 руб.