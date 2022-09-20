В московских автоцентрах возник дефицит Lada Largus

В московских дилерских центрах возник дефицит Lada Largus. Как сообщает Autonews.ru, менеджеры торговых компаний объяснили, что «АвтоВАЗ» пока не смог восстановить производство модели, из-за чего в автосалонах ощущается нехватка этих машин.

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Сейчас у дилеров можно сравнительно просто купить модификацию Cross — в начальной комплектации Comfort его стоимость начинается от 1,5 млн рублей. «Стандартный» Largus есть не у всех — журналистам удалось найти его лишь в одном из трех автоцентров. Там цена на универсал в самой простой комплектации без кондиционера начинается от 1,72 млн рублей.

Отметим, что на официальном сайте Lada цены на нее стартуют от 1,3 млн рублей. В салоне объяснили ощутимо возросший ценник установкой дополнительного оборудования.