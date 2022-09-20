Skoda представила современную версию 65-летнего гоночного родстера

Компания Skoda решила реинкарнировать гоночный родстер 1100 OHC 1957 года и создала его современный аналог. Это не реальный автомобиль, а дизайнерский эксперимент. Прототип называется Vision GT. Он представляет собой одноместный спорткар с чертами болидов Формулы Е, оснащенный «активным кокпитом», с закрепленным на гибком кронштейне креслом, и, по всей видимости, электрической силовой установкой.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Умозрительный концепт Skoda Vision GT пытается по-своему интерпретировать родстер 1100 OHC (были и варианты в кузове купе) из 1957 года. Внешность «цифрового» спорткара создана подразделением Skoda Design, и эта работа для студии далеко не первая. В рамках программы Icons Get a Makeover стилисты уже осовременили такие культовые модели чешской марки, как 130 RS, Felicia и Rapid Monte Carlo.

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Как и предок, Vision GT создан для гонок и выкрашен в красный цвет. Правда, на этом сходства между ними заканчиваются. Салон прототипа рассчитан только на водителя. Установленное по центру кресло закреплено на гибком кронштейне, что позволяет лучше компенсировать перегрузки. Приборной панели нет, а необходимые данные проецируются сразу на визор шлема.