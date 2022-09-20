Московские автодилеры скупают новые машины в регионах

Наша компания, например, столкнулась с уходом иностранных банков из России. Что повлекло за собой возврат ранее выданных кредитов и сокращение складов с одной стороны, а с другой - поиск новых банков-партнеров. Радует, что этот этап почти пройден, и теперь есть возможность напитать предприятие деньгами, которые фактически для автомобильного бизнеса в текущих условиях являются кровью", - рассказывает Макаров.