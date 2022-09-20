Московские автодилеры скупают новые машины в регионах

Дилеры столичного регионы скупают новые машины в регионах, чтобы потом перепродать уже в Москве и Подмосковье. Об этом "Российской газете" рассказал один из менеджеров крупного дилерского холдинга.
Эту информацию нам подтвердил и генеральный директор АвтоСпецЦентр Внуково Сергей Битюгов.
"Да, это действительно так. Мы ищем автомобили у региональных коллег в наиболее популярных комплектациях, которые пользуются спросом среди наших клиентов в Москве.
Многие дилеры самостоятельно предлагают готовые лоты, так как клиентская активность сильно снизилась за последние месяцы, и автомобильная индустрия трансформируется под новые условия рынка.
Таким образом игроки автомобильного бизнеса помогают друг другу работать в современной реальности и стараются максимально удовлетворить потребности клиентов в выборе автомобиля даже в ситуации малых поставок от дистрибьюторов", - отметил Битюгов.
Директор по развитию и корпоративному управлению компании "Нижегородец" Алексей Макаров добавляет, что выкуп новых автомобилей крупными дилерами у более мелких был и ранее.
"Просто сейчас это стало более ярко заметно. Потому что можно увидеть, например, что у одних компаний полный модельный ряд автомобилей Renault. А у других - пустые шоурумы. Или они заняты автомобилями с пробегом.
У кого есть оборотные средства для финансирования складов товарных автомобилей в достаточном количестве, те и в "дамках".
Наша компания, например, столкнулась с уходом иностранных банков из России. Что повлекло за собой возврат ранее выданных кредитов и сокращение складов с одной стороны, а с другой - поиск новых банков-партнеров. Радует, что этот этап почти пройден, и теперь есть возможность напитать предприятие деньгами, которые фактически для автомобильного бизнеса в текущих условиях являются кровью", - рассказывает Макаров.