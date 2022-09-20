"АвтоВАЗ" запатентовал кнопку "Sport"

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала кнопочный переключатель с надписью «Sport». Патент на кнопку и ее изображения опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Фото: Газета.ру Газета.ру

В качестве патентообладателя указано акционерное общество «АвтоВАЗ». Заявка подана 24 марта, документ в базе ФИПС появился 19 сентября.

Газета.ру

Как уточняет портал «Лада.Онлайн», на существующих моделях Lada подобный переключатель замечен не был. Предполагается, что он может появиться в спортивной версии модели Lada Vesta NG или предназначен для использования в новом поколении Lada Niva, которую проектировали на французской платформе CMF-B.