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3 часа назад

Новости автомира: "АвтоВАЗ" запатентовал кнопку "Sport"

Газета.Ru

Компания «АвтоВАЗ» запатентовала кнопочный переключатель с надписью «Sport». Патент на кнопку и ее изображения опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

"АвтоВАЗ" запатентовал кнопку "Sport"
Фото: Газета.руГазета.ру

В качестве патентообладателя указано акционерное общество «АвтоВАЗ». Заявка подана 24 марта, документ в базе ФИПС появился 19 сентября.

Газета.ру

Как уточняет портал «Лада.Онлайн», на существующих моделях Lada подобный переключатель замечен не был. Предполагается, что он может появиться в спортивной версии модели Lada Vesta NG или предназначен для использования в новом поколении Lada Niva, которую проектировали на французской платформе CMF-B.

Также отмечается, что кнопка «Sport» может быть установлена в новой версии классического внедорожника Lada Niva Sport, который получит более мощный двигатель в 2023 году. Ранее президент «АвтоВАЗа» вручил первому дизайнеру Niva Валерию Семушкину сертификат на первый товарный образец этой модели.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
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