"АвтоВАЗ" просит обязательную квоту российских автомобилей в таксопарках

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил ввести законодательную норму по наличию российских автомобилей в автопарках такси, сообщает агентство ТАСС. Обсудить эту возможность он предложил в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации.

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«Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства», — приводится цитата Соколова.

Законопроект, регулирующий работу такси и их агрегаторов, правительство внесло в Госдуму в мае этого года. В частности, поправками регулируются вопросы формирования тарифов на такси, требования к их внешнему виду и к водителям. В августе законопроект в был принят в первом чтении.

В документе предлагается обязать агрегаторов предоставлять Федеральной службе безопасности доступ к базам данных обработки и передачи заказов, помимо этого предусматривается возможность получения разрешения на работу в такси самозанятым физическим лицам.

Также в законопроекте говорится о том, что автомобили такси должны быть оборудованы устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. В случае принятия законопроекта водителям запретят работать в такси при совершении определенного количества административных правонарушений в течение года.