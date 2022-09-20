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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ продолжает сборку некомплектных машин

Российская Газета

АвтоВАЗ продолжает сборку некомплектных автомобилей. К отсутствию ремней безопасности на Niva Legend добавилось отсутствие топливной рампы, все машины Niva Legend и Niva Travel при сходе с конвейера буксируются на территорию "старого" трека для складирования, аккумулятор на них не устанавливается во избежание непредвиденных ситуаций, сообщает паблик Avtograd news.

АвтоВАЗ продолжает сборку некомплектных машин
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Предварительно все находившиеся до этого без ремней безопасности автомобили Legend перемещены на территорию бывшего завода GM-АвтоВАЗ своим ходом.

Напомним, АвтоВАЗ назвал цены на упрощенную "Ниву" летом. Стоимость автомобиля составляет от 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796 500 рублей без ее использования.

Рестарт выпуска модели Lada Niva Travel состоялся в августе этого года. Внедорожники доступны в упрощённых версиях Classic "22, Classic Plus, Black.

Базовая Niva Travel обойдется в 811 120 рублей с учетом программы господдержки, предоставляющей 20-процентную скидку.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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