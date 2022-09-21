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51 минуту назад

Новости автомира: свердловчанин получил штрафы ГИБДД спустя 10 лет после продажи машины на запчасти

Газета.Ru

В Свердловской области мужчина продал автомобиль на запчасти, а спустя десять лет получил штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 100 тыс. рублей, сообщает URA.RU.

Владелец продал авто на запчасти и получил штрафы спустя 10 лет
Фото: VKVK

Житель Верхней Пышмы Иван Сапожников рассказал, что продал машину на запчасти в 2012 году. Во время продажи мужчина не перерегистрировал транспортное средство, поэтому «ВАЗ» остался числиться за ним.

«В июне 2022 года мне начали приходить штрафы ГИБДД, сейчас их накопилось на сумму 100 тыс. рублей. Чтобы расплатиться, мне пришлось залезть в долги. После этого я обратился в полицию», — объяснил Сапожников.

Мужчина выяснил, что новый владелец не стал разбирать машину на запчасти и продал ее другому человеку. Следующий владелец подарил легковушку другим людям в качестве оплаты за строительные работы.

«Теперь мне приходится расплачиваться за штрафы, которые получили эти южане», — добавил Сапожников.

Автоновости,Lada,ГИБДД,
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