Московские дилеры массово скупают машины у региональных автосалонов

Генеральный директор автосалона «АвтоСпецЦентр Внуково» Сергей Битюгов рассказал изданию «Российская газета» о том, что столичные автодилеры массово выкупают машины у региональных автосалонов с целью последующей перепродажи в Москве. При этом столичные игроки ищут на периферии автомобили в наиболее популярных комплектациях, которые будут востребованы у своих клиентов.

В последние месяцы клиентская активность в регионах значительно снизилась, поэтому многие автосалоны самостоятельно предлагают готовые автомобили московским дилерским центрам. По мнению Битюгова, таким образом сотрудники автомобильной отрасли в России помогают друг другу в условиях современной реальности, а также стараются удовлетворить потребности клиентов даже в случае ограниченных поставок от дистрибьюторов.

Практика по выкупу автомобилей крупными дилерами у малых существует не первый год. Однако в нынешнее время такое партнёрство стало особенно заметным. Это связано с тем, что у некоторых автосалонов полный модельный ряд транспортных средств определенных марок, а у других практически нет машин в шоу-румах. При этом специалисты отмечают, что в наиболее выигрышном положении сейчас оказываются те компании, у которых есть оборотные средства для финансирования складов товарных автомобилей.