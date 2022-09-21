Новый Mitsubishi ASX оказался полной копией Renault Captur

Mitsubishi ASX нынешнего, первого поколения присутствует на рынке больше двух десятилетий. Наконец японская марка подготовила ему замену – на европейский рынок выходит модель второго поколения. Однако никакой революции не случилось: под названием Mitsubishi ASX европейцам предложат хорошо знакомый Renault Captur образца 2019 года, но с иными шильдиками и слегка обновленной внешностью. Стоит отметить, что это не первый продукт бейдж-инжениринга Renault и Mitsubishi.

Фото: Motor.ru Motor.ru

С первого взгляда «второй» Mitsubishi ASX кажется абсолютной копией европейского Captur (не путать с российским Kaptur, который до весны собирали на заводе «Рено Россия» в Москве). Новый ASX уступает по габаритам предшественнику – он стал короче на 14 сантиметров, а от французского кроссовера его можно отличить только по логотипам и чуть иному оформлению радиаторной решетки. Все остальное, от фирменных «клыков» ходовых огней до колесных дисков, позаимствовано у Renault.

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Салон тоже менять не стали: тут знакомые по европейскому Captur экран цифровой панели приборов (на 7 и на 10,25 дюйма в зависимости от комплектации) и планшет мультимедийной системы (на 7 либо 9,3 дюйма). В список оснащения вошел адаптивный круиз-контроль, однако за него придется доплатить.

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Моторная линейка у нового ASX и Captur тоже одинаковая. Базовым двигателем выступает литровая «турботройка» мощностью 91 лошадиная сила, которая сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. Альтернативой служит «мягкогибридная» установка на базе турбомотора объемом 1,3 литра с 12-вольтовым ременным стартер-генератором. Мощность – 140 либо 158 лошадиных сил, коробка передач – «механика» либо семиступенчатый «робот». Полный привод для модели не предусмотрен.

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На ступень выше – полноценный гибрид E-Tech с 1,6-литровым «атмосферником» и батареей емкостью 1,3 киловатт-часа, мощность такой версии – 145 лошадиных сил. На вершине гаммы расположился подзаряжаемый гибрид, который располагает мощностью в 160 лошадиных сил, аккумулятором на 10,5 киловатт-часа и запасом хода на одном электричестве в 49 километров.

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