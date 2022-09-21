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1 час назад

Новости автомира: компания Mitsubishi анонсировала премьеру кроссовера ASX нового поколения

ПроКроссовер.ру

Кроссовер ASX следующего поколения, конкурирующий с популярными небольшими внедорожниками, будет предлагать обширный список оборудования, который включает в себя новейшие технологии и полный спектр силовых агрегатов, включая подключаемый гибрид (PHEV) и полный гибрид (HEV).

Mitsubishi анонсировала премьеру кроссовера ASX нового поколения
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Новый Mitsubishi ASX будет основан на платформе CMF-B, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, и будет производиться на заводе Renault в испанском Вальядолиде. Это значит, что машина будет меньше по габаритам и, скорее всего, будет иметь только передний привод. Учитывая партнерство Mitsubishi, похоже, что новое поколение ASX будет основано на автомобилях Nissan Juke и Renault Captur.

В базовой версии ASX будет оснащаться трехцилиндровым 1,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 91 л.с., передаваемым на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач. Более крупный четырехцилиндровый 1,3-литровый двигатель мощностью 140 л.с. будет предлагаться вместе с более мощной 158-сильной конфигурацией с семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

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