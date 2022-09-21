Mitsubishi анонсировала премьеру кроссовера ASX нового поколения

Кроссовер ASX следующего поколения, конкурирующий с популярными небольшими внедорожниками, будет предлагать обширный список оборудования, который включает в себя новейшие технологии и полный спектр силовых агрегатов, включая подключаемый гибрид (PHEV) и полный гибрид (HEV).

Новый Mitsubishi ASX будет основан на платформе CMF-B, разработанной альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, и будет производиться на заводе Renault в испанском Вальядолиде. Это значит, что машина будет меньше по габаритам и, скорее всего, будет иметь только передний привод. Учитывая партнерство Mitsubishi, похоже, что новое поколение ASX будет основано на автомобилях Nissan Juke и Renault Captur.