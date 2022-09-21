Суд признал пинок по автомобилю преступлением средней тяжести

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал пинок по чужому автомобилю умышленным повреждением имущества из хулиганских побуждений, сообщает «Российская газета».
Мужчину, которому не понравилось, как один из соседей припарковал машину во дворе дома, за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений приговорили к году и восьми месяцам в колонии строгого режима, говорится в публикации.
«Осужденный, проходя мимо припаркованного у подъезда дома автомобиля, из хулиганских побуждений нанес два удара ногой по левому крылу машины и разбил боковое зеркало заднего вида. В результате преступных действий на авто остались царапины и трещины лакокрасочного покрытия», — рассказали в кассационном суде.
Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 15 тыс. рублей. Именно «хулиганские побуждения» делают дело знаковым, уточняет газета. Повреждение чужого имущества — это преступление небольшой тяжести, а повреждение из хулиганских побуждений — преступление средней тяжести, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы, отмечается в заметке.