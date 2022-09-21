Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
33 минуты назад

Новости автомира: суд признал пинок по автомобилю преступлением средней тяжести

Газета.Ruиещё 1

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал пинок по чужому автомобилю умышленным повреждением имущества из хулиганских побуждений, сообщает «Российская газета».

Суд признал пинок по автомобилю преступлением средней тяжести
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчину, которому не понравилось, как один из соседей припарковал машину во дворе дома, за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений приговорили к году и восьми месяцам в колонии строгого режима, говорится в публикации.

«Осужденный, проходя мимо припаркованного у подъезда дома автомобиля, из хулиганских побуждений нанес два удара ногой по левому крылу машины и разбил боковое зеркало заднего вида. В результате преступных действий на авто остались царапины и трещины лакокрасочного покрытия», — рассказали в кассационном суде.

Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму более 15 тыс. рублей. Именно «хулиганские побуждения» делают дело знаковым, уточняет газета. Повреждение чужого имущества — это преступление небольшой тяжести, а повреждение из хулиганских побуждений — преступление средней тяжести, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы, отмечается в заметке.

Автоновости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители