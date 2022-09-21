Суд признал пинок по автомобилю преступлением средней тяжести

Третий кассационный суд общей юрисдикции признал пинок по чужому автомобилю умышленным повреждением имущества из хулиганских побуждений, сообщает «Российская газета».

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Мужчину, которому не понравилось, как один из соседей припарковал машину во дворе дома, за умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений приговорили к году и восьми месяцам в колонии строгого режима, говорится в публикации.

«Осужденный, проходя мимо припаркованного у подъезда дома автомобиля, из хулиганских побуждений нанес два удара ногой по левому крылу машины и разбил боковое зеркало заднего вида. В результате преступных действий на авто остались царапины и трещины лакокрасочного покрытия», — рассказали в кассационном суде.