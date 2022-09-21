Китайские автомобили заняли половину рынка Москвы

В августе жители Москвы купили 3167 новых легковых автомобилей китайских марок, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». Таким образом, «китайцы» заняли рекордную долю — 49,7 процента от общего количества проданных в столице за месяц машин. Число машин марок из КНР резко выросло с начала нынешнего года на фоне ухода с рынка западных брендов и остановки производств.

Фото: © Авилон Changan © Авилон Changan

Еще в январе доля китайских автомобилей на рынке Москвы составляла от восьми до девяти процентов. Но затем на фоне известных событий она начала резко расти: в марте доля преодолела отметку 10 процентов, в июне — 25 процентов, а в июле — уже 32 процента. Летом китайские машины впервые оставили позади «корейцев», замедливших экспорт автомобилей в Россию.

В результате в августе доля корейских автомобилей упала до 17,3 процента, а китайских увеличилась почти до 50 процентов.

Однако машины из Южной Кореи по-прежнему лидируют на рынке Москвы по итогам восьми месяцев 2022 года: их доля составляет 23,5 процента. Доля китайских машин пока доросла только до 16,7 процента, причем они пока не догнали ни японские, ни немецкие автомобили (по 18 процентов).