Toyota разобрала недособранные российские машины на запчасти

Корреспонденты "Российской газеты" продолжают изучать ситуацию среди отечественных автодилеров. На этот раз подробностями работы поделились сотрудники одного из салонов Toyota - любимейшего из японских брендов среди российских автовладельцев.

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В выставочной экспозиции дилерского центра оказался представлен практически весь популярный модельный ряд марки. Пощупать и посидеть можно было и в Camry, и в RAV4, и в Fortuner, и в Land Cruiser 300, и в Land Cruiser Prado, правда, с поправкой на тот факт, что абсолютно новый с виду "Прадик" оказался чуть подержанным и выставлен в шоу-руме отделом Trade-in. Цены, понятное дело, нужно смотреть, держа в руке упаковку валидола.

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Самое недорогое, что можно купить - седан Camry или кроссовер RAV4, стоимость которых колеблется около 3,2-3,5 млн рублей за базовые версии. Наценка от официального прайс-листа - от семисот тысяч до миллиона рублей. Сотрудники отдела продаж прямо и спокойно говорят, что в дополнительную стоимость не входит ничего, кроме продвинутой противоугонной системы, так как число угонов заметно увеличилось. Наценка - за возможность купить последние новые "Тойоты" от официальных дилеров.

За внедорожник Fortuner сверху просят уже 1,5 миллиона рублей, а на флагманский Land Cruiser 300 накидывают - внимание! - почти 6,5 миллионов рублей или две трети от прайсовой цены.

"Машин осталось пересчитать по пальцам. Последняя поставка была как раз в феврале 2022 года. Никаких запасных складов с тысячами машин, которые ждут своего часа, у нас нет. Toyota все готовые автомобили сразу же распределила по дилерским квотам и отправила в автосалоны, а недособранные на питерском заводе автомобили были разобраны на запчасти, чтобы был хоть какой-то запас по выполнению гарантийных обязательств", - делятся откровениями сотрудники центра Toyota.

Подтвердили в автосалоне и тот факт, что основа покупателей на новые машины - юридические лица. А вот к аукционной закупке лизинговых авто для отдела Trade-in в салоне японского бренда относятся скептически: "Слишком много откровенно измотанных машин".

На напрашивающийся вопрос, как же вы собираетесь работать дальше, когда последние складские остатки машин закончатся, в дилерском центре Toyota жмут плечами: