В Москве обнаружили распиленный пополам Aurus Komendant

В распоряжении сообщества «Русские автомобили» оказалась фотография Aurus Komendant, сделанная на территории ФГУП НАМИ в Москве. Примечательно то, что пока не представленный внедорожник запечатлен лишь частично, причем в буквальном смысле: кузов распилен пополам, и на снимок попала только задняя часть. Можно заметить, что корма оформлена так же, как на патентных фотографиях, которые попали в Сеть еще в 2020 году. Причина, по которой распиленный кузов простаивает под открытым небом, неизвестна.

Фото: © Владимир А. / Русские автомобили / vk.com © Владимир А. / Русские автомобили / vk.com

В комментариях пользователи выдвигают свои предположения. Например, кузов могли распилить после краш-тестов, чтобы сохранить неповрежденную часть машины. По другой версии, эту часть используют для подгонки бронированных элементов. Полностью же автомобиль покажут уже 29 сентября в Москве – презентация пройдет в Музее гаража особого назначения ФСО России, расположенного на территории ВДНХ.

Технические характеристики Aurus Komendant уже раскрыты. Внедорожник унифицирован с другими «Аурусами»: у соплатформенных моделей позаимствована гибридная силовая установка с 4,4-литровым 598-сильным V8, девятидиапазонный автомат КАТЕ и система полного привода.

Согласно Одобрению типа транспортного средства, выданного на модель в начале 2022 года, Komendant будет одним из самых больших (5,38 метра) и тяжелых (снаряженная масса 3235 килограммов) премиум-внедорожников в мире. Он классифицирован как «автомобиль специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».