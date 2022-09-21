Названы главные причины ДТП с водителями-новичками

Главными причинами ДТП с начинающими автомобилистами в этом году стали неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Об этом рассказала Госавтоинспекция Москвы, которая проанализировала состояние аварийности среди водителей со стажем до двух лет.

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По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2022 года на территории столицы зарегистрировано 299 ДТП по вине водителей со стажем до двух лет. В этих авариях погибли семь человек, 355 получили ранения различной степени тяжести

«ГИБДД Москвы напоминает выпускникам автошкол, что простых навыков управления автомобилем недостаточно, необходимо внимательно следить не только за своими маневрами, но и за поведением других участников дорожного движения. Особое внимание следует уделять проезду пешеходных переходов, соблюдению скоростного режима и безопасной дистанции», — отметили в ведомстве.