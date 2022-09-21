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1 час назад

Новости автомира: Toyota разобрала недособранные в Петербурге машины на запчасти

Газета.Ru

Недособранные автомобили Toyota на заводе в Санкт-Петербурге были разобраны на запчасти, чтобы создать запас для ремонта машин по гарантии. Об этом рассказал сотрудник одного из дилерского центра марки, сообщает «Российская газета».

Toyota разобрала недособранные в Петербурге машины на запчасти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Машин осталось пересчитать по пальцам. Последняя поставка была как раз в феврале 2022 года. Никаких запасных складов с тысячами машин, которые ждут своего часа, у нас нет. Toyota все готовые автомобили сразу же распределила по дилерским квотам и отправила в автосалоны, а недособранные на питерском заводе автомобили были разобраны на запчасти, чтобы был хоть какой-то запас по выполнению гарантийных обязательств», — сказал собеседник газеты.

По словам сотрудника автосалона, большая часть покупателей новых машин — юридические лица. Продавцы рассматривают возможность провозить машины путем параллельного импорта, когда автомобили в наличии закончатся. Однако цены на них окажутся еще выше нынешних, предупредил он.

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Отмечается, что в конкретном автосалоне Toyota седан Camry или кроссовер RAV4 в базовых версиях стоят около 3,2-3,5 млн рублей (суммы на 700 тыс. — 1 млн рублей выше, чем в прайс-листе производителя). Наценка на внедорожник Fortuner составляет 1,5 млн рублей, а на Land Cruiser 300 — почти 6,5 млн рублей.

Завод Toyota в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил работу с 4 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что Nissan продлил простой завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.

Автоновости,Nissan,Toyota,
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