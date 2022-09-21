Toyota разобрала недособранные в Петербурге машины на запчасти

Недособранные автомобили Toyota на заводе в Санкт-Петербурге были разобраны на запчасти, чтобы создать запас для ремонта машин по гарантии. Об этом рассказал сотрудник одного из дилерского центра марки, сообщает «Российская газета».
«Машин осталось пересчитать по пальцам. Последняя поставка была как раз в феврале 2022 года. Никаких запасных складов с тысячами машин, которые ждут своего часа, у нас нет. Toyota все готовые автомобили сразу же распределила по дилерским квотам и отправила в автосалоны, а недособранные на питерском заводе автомобили были разобраны на запчасти, чтобы был хоть какой-то запас по выполнению гарантийных обязательств», — сказал собеседник газеты.
По словам сотрудника автосалона, большая часть покупателей новых машин — юридические лица. Продавцы рассматривают возможность провозить машины путем параллельного импорта, когда автомобили в наличии закончатся. Однако цены на них окажутся еще выше нынешних, предупредил он.
Отмечается, что в конкретном автосалоне Toyota седан Camry или кроссовер RAV4 в базовых версиях стоят около 3,2-3,5 млн рублей (суммы на 700 тыс. — 1 млн рублей выше, чем в прайс-листе производителя). Наценка на внедорожник Fortuner составляет 1,5 млн рублей, а на Land Cruiser 300 — почти 6,5 млн рублей.
Завод Toyota в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил работу с 4 марта 2022 года.
Ранее сообщалось, что Nissan продлил простой завода в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.