Toyota разобрала недособранные в Петербурге машины на запчасти

«Машин осталось пересчитать по пальцам. Последняя поставка была как раз в феврале 2022 года. Никаких запасных складов с тысячами машин, которые ждут своего часа, у нас нет. Toyota все готовые автомобили сразу же распределила по дилерским квотам и отправила в автосалоны, а недособранные на питерском заводе автомобили были разобраны на запчасти, чтобы был хоть какой-то запас по выполнению гарантийных обязательств», — сказал собеседник газеты.