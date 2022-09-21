Фото дня: новый планшет Lada Vesta NG

«Лада-Онлайн» публикует информацию об одной из самых ожидаемых опций новой Lada Vesta NG – планшете мультимедийной системы EnjoY Vision Pro, который предложат в топовой версии обновленной модели. Официально АвтоВАЗ пока не раскрывала характеристики планшета, однако данные о нем уже попали в Сеть. Например, известно, что диагональ экрана составит 10,4 дюйма, а комплектацию, в которой будет доступна EnjoY Vision Pro, предположительно, назовут Luxe Techno.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Технические параметры планшета следующие: диагональ составляет 10,4 дюйма, разрешение – 960х1280 пикселей, яркость – 720 канделов на квадратный метр, а контрастность – 1100:1. Предусмотрены два USB-разъема: type-A 2.0 (до 1.5 А) для подзарядки и обмена данными со смартфоном и type-A 2.0 (до 1 А) для питания внешнего LTE-модема. Микрофон сдвоенный с функцией подавления шума. Указан и диапазон рабочей температуры – от -40 до +70 градусов по Цельсию.

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Что касается функциональных особенностей головного устройства, то оно будет авторизировано в системе «Яндекса», то есть пользователю будут доступны все сервисы, от карт и навигации до музыки и голосового помощника Алисы. Но для этого понадобится подключение к интернету – для этого можно использовать внешний LTE-модем с SIM-картой либо смартфон.

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На домашнем экране будет несколько зон: первая содержит основную информацию, а вторая – дополнительную, расположенную в средней части дисплея. К последней относятся погода и музыка – виджеты, которые остаются на экране вне зависимости от того, какое приложение открыто в основной зоне. Дополнительную область можно скрыть свайпом вниз на любом экране, кроме домашнего. А для того, чтобы открыть панель приложений (всего их 10), нужно смахнуть ленту информационного блока влево или вправо.

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Внизу экрана расположена навигационная панель с горячими кнопками перехода на разные экраны, кнопкой активации Алисы и переход к настройкам. В нижнем правом углу отображается время и состояние подключения к интернету. Также стоит упомянуть всплывающие уведомления (например, о превышении скорости) – они появляются в правом нижнем углу поверх других элементов интерфейса.

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