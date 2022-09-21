BMW готовит доступные электрокары i1 и i2

Немецкий автобренд BMW планирует в 2027 году вывести на авторынок доступную версию электрокара. Такое транспортное средство должно стать преемником уходящей модификации i3.

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Данная модель, получившая рабочее наименование i1, уже разрабатывается параллельно с современной платформой под названием Neue Klasse. Через год к ней должен присоединиться более дорогой вариант BMW i2.

Скорее всего, самую доступную вариацию электрической модели BMW, построенную на новой платформе, представят в кузове хэтчбек. Также эксперты не исключают выпуск седана. Автобренд уже построил электрическое транспортное средство первой серии под индексом iX1. Вторая генерация этого автомобиля должна получить платформу Neue Klasse.

Согласно предварительной информации, модификацию BMW i1 должны выпустить на авторынок в начале ноября 2027 года. Уже в 2028 году баварская компания собирается представить версию BMW i2. Согласно различным предположениям, модель может оказаться в итоге двухдверной версией, четырёхдверным купе либо компактвэном согласно образу, а также подобию нынешней Active Tourer.

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Данные электромобили должны получить новые аккумуляторы, разрабатывающиеся специалистами фирмы BMW вместе с новой архитектурой, именуемой как Neue Klasse. Они уже были обещаны электрическому преемнику современного BMW X4 в кузове кросс-купе. Представители баварского автоконцерна рассчитывают прекратить его производить в 2026-ом году.

В завершении стоит отметить, что марка BMW собирается приступить к использованию для создания определённых элементов фирменной отделки салона машин материалов так называемой вторичной переработки различных рыболовных сетей, а также верёвок.

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