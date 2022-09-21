Эксперимент: ГИБДД разрешит предъявлять права в электронном виде

Госавтоинспекция в экспериментальном режиме разрешит предъявлять водительские права в электронном виде с 1 октября. Об этом сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, передает РИА «Новости».

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

«Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении «Госуслуги Авто», — сказал Черников в ходе международного форума Kazan Digital Week.

Глава ГИБДД отметил, что пользоваться электронным удостоверением с 1 октября можно будет в экспериментальном режиме. Сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ стал законным, сказал Черников. Также ведется работа над тем, чтобы сервис стал доступен для водителей по всей стране — в том числе в режиме офлайн, где нет интернета, добавил он.

Ранее Черников сообщал, что ГИБДД совместно с Минцифры планирует доработать перевод водительского удостоверения в электронный вид до конца года.

Тестовая эксплуатация приложения «Госуслуги Авто» с электронными свидетельствами о регистрации началась в сентябре 2021 года. При этом, согласно ПДД, водитель по-прежнему обязан иметь при себе бумажные документы на автомобиль. Свидетельства о регистрации автомобилей в виде QR-кода оформили в приложении более 1,6 млн человек.

В августе этого года в России запустили возможность оформления ДТП через «Госуслуги Авто».