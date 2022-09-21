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30 минут назад

Новости автомира: россиянам разрешат предъявлять права в электронном виде

Елена Прошина

С 1 октября ГИБДД в экспериментальном режиме разрешит предъявлять права в электронном виде. Вкладка «Водительское удостоверение» заработает в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Об этом заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников, пишет РИА Новости.

Россиянам разрешат предъявлять права в электронном виде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ведомство работает над тем, чтобы все водительские документы, в том числе права, отображались в электронном виде. Перевод водительского удостоверения в электронный формат планируют доработать до конца года.

«Для всех этих изменений нужны поправки в ПДД, чтобы электронный документ стал законным», — сказал он.

Черников уточнил, что сейчас ведется работа не только над тем, чтобы внести все необходимые законодательные изменения, но и чтобы приложение функционировало в режиме офлайн и отображало документы даже там, где нет интернета.

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