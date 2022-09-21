Долг АвтоВАЗа превысил сто миллиардов рублей

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности, которое прошло в Совете Федерации, сообщил, что задолженность компании на текущий момент составляет 107 миллиардов рублей. При этом каждый год предприятие вынужденно тратить на обслуживание долга 12 миллиардов рублей. Чтобы выйти на безубыточность, концерну необходимо продавать более 300 000 автомобилей ежегодно.

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Соколов сообщил, что компания выйдет на безубыточность в случае наращивания объема производства до 300 000 – 400 000 транспортных средств в год. По мнению топ-менеджера, на реализацию подобного объема необходима серьезная программа поддержки спроса от Минпромторга, а именно – запуск программы льготного автокредитования.

Чтобы реализовать подобное количество автомобилей в 2023 году объем программы должен составить не менее 20 миллиардов рублей.