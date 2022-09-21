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2 часа назад

Новости автомира: долг АвтоВАЗа превысил сто миллиардов рублей

Motor.ru

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности, которое прошло в Совете Федерации, сообщил, что задолженность компании на текущий момент составляет 107 миллиардов рублей. При этом каждый год предприятие вынужденно тратить на обслуживание долга 12 миллиардов рублей. Чтобы выйти на безубыточность, концерну необходимо продавать более 300 000 автомобилей ежегодно.

Долг АвтоВАЗа превысил сто миллиардов рублей
Фото: Motor.ruMotor.ru

Соколов сообщил, что компания выйдет на безубыточность в случае наращивания объема производства до 300 000 – 400 000 транспортных средств в год. По мнению топ-менеджера, на реализацию подобного объема необходима серьезная программа поддержки спроса от Минпромторга, а именно – запуск программы льготного автокредитования.

Чтобы реализовать подобное количество автомобилей в 2023 году объем программы должен составить не менее 20 миллиардов рублей.

Накануне Соколов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку первого автомобиля. При этом приобретаемое транспортное средство должно быть отечественного производства и с высоким уровнем локализации компонентов.

Автоновости,Максим Соколов,Минпромторг,Совет Федерации,Автоваз,
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