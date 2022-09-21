Оборот с продажи Lada в августе резко вырос

В августе текущего года, как сообщают в «Автостат Инфо», с продажи автомобилей Lada в России была получена выручка в размере 13,3 млрд рублей. Это на 41,5% больше оборота с продаж за июль 2022 года — 9,4 млрд рублей.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Основную часть этого оборота обеспечила модель Lada Granta. В августе текущего года продажи этой модели составили 11 251 ед., а выручка от реализации выросла до 8,7 млрд рублей. В июле этого года оборот с продажи Lada Granta составил 5,1 млрд рублей. Lada Vesta в августе текущего года разошлась на авторынке РФ в количестве 1872 ед. и «заработала» 2,27 млрд рублей, а в июле — 2,6 млрд рублей.

Объем продаж внедорожников Lada Niva (всех модификаций) составил в августе 1572 ед. С продажи такого количества машин в августе была получена выручка в размере 1,3 млрд рублей. Напомним, что в июле оборот с продажи Lada Niva составил 0,6 млрд рублей. Также в августе покупатели приобрели 624 автомобиля Lada Largus и потратили на них 0,58 млрд рублей. В июле оборот от реализации «Ларгусов» составил 0,7 млрд рублей. Также с июля по август текущего года выручка от продажи кроссоверов Lada Xray упала с 0,5 до 0,4 млрд рублей.

Аналитики «Автостат Инфо» отмечают, что с января по август 2022 года с продажи легковых автомобилей Lada была получена выручка в размере 90,2 млрд рублей.