"Индийский Jeep" все еще может оказаться вне закона, а как же УАЗ?

Судебные тяжбы между индийским концерном Mahindra и маркой Jeep, которая в начале споров была под началом FCA, а теперь является частью Stellantis, продолжаются до сих пор. И внедорожник Roxor даже после фейслифтинга всё ещё может оказаться вне закона в США.
Шестой окружной апелляционный суд США в Огайо заявил, рассмотрев дело Mahindra и Stellantis, вынес своё решение: предыдущая инстанция была некорректна в своём приговоре, фактически разрешив продажи обновлённых Roxor после 2020 года.
Всё началось в 2018 году, когда спустя несколько месяцев после выхода Roxor на американский рынок в суд обратился альянс Fiat Chrysler Automobiles. Основная претензия: индийский внедорожник показался американцам уж очень похожим на их Jeep Wyllis. Спустя длительный период прений Mahindra провела рестайлинг модели, отказавшись от вертикальных прорезей в решётке и изменив форму крыльев.
Требование FCA не распространялось на обновлённую модель, так как в ней, согласно судебному решению, покупатель вряд ли найдёт сходство с Jeep, а поэтому никакого коммерческого урона американский производитель от оттока клиентов не получит. Но последняя на данный момент инстанция - суд в Огайо - заявил, что необходимо зреть в корень и учитывать все предыдущие конфликты между автопроизводителями. Иными словами, по мнению суда, дизайн Roxor по-прежнему нарушает права Jeep, ведь он квадратный, с короткой колёсной базой, у него нет дверей и есть закруглённый капот. Таким образом, противостояние Mahindra и Jeep продолжается.
От редакции: обновлённый Roxor больше похож на наш УАЗ, от которого судебных разбирательств ждать не стоит, так как модели представлены на разных рынках.
Mahindra Roxor имеет длину 3759 мм при колёсной базе 2438 мм. Внедорожник оснащается турбодизелем 2,5 литра мощностью всего 62 л.с., максимальная скорость составляет 88 км/ч. Коробка передач - 5-ступенчатая МКП, привод - жестко подключаемый полный.