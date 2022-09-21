"Индийский Jeep" все еще может оказаться вне закона, а как же УАЗ?

Судебные тяжбы между индийским концерном Mahindra и маркой Jeep, которая в начале споров была под началом FCA, а теперь является частью Stellantis, продолжаются до сих пор. И внедорожник Roxor даже после фейслифтинга всё ещё может оказаться вне закона в США.

Фото: Пресс-служба Mahindra. Пресс-служба Mahindra.

Шестой окружной апелляционный суд США в Огайо заявил, рассмотрев дело Mahindra и Stellantis, вынес своё решение: предыдущая инстанция была некорректна в своём приговоре, фактически разрешив продажи обновлённых Roxor после 2020 года.

Всё началось в 2018 году, когда спустя несколько месяцев после выхода Roxor на американский рынок в суд обратился альянс Fiat Chrysler Automobiles. Основная претензия: индийский внедорожник показался американцам уж очень похожим на их Jeep Wyllis. Спустя длительный период прений Mahindra провела рестайлинг модели, отказавшись от вертикальных прорезей в решётке и изменив форму крыльев.

Требование FCA не распространялось на обновлённую модель, так как в ней, согласно судебному решению, покупатель вряд ли найдёт сходство с Jeep, а поэтому никакого коммерческого урона американский производитель от оттока клиентов не получит. Но последняя на данный момент инстанция - суд в Огайо - заявил, что необходимо зреть в корень и учитывать все предыдущие конфликты между автопроизводителями. Иными словами, по мнению суда, дизайн Roxor по-прежнему нарушает права Jeep, ведь он квадратный, с короткой колёсной базой, у него нет дверей и есть закруглённый капот. Таким образом, противостояние Mahindra и Jeep продолжается.

От редакции: обновлённый Roxor больше похож на наш УАЗ, от которого судебных разбирательств ждать не стоит, так как модели представлены на разных рынках.