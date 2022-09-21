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43 минуты назад

Эксперт предупредил о появившихся на рынке автозапчастей небезопасных подделках

Российская Газета

На отечественном автомобильном рынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

На рынке автозапчастей появились небезопасные подделки
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Он отметил: в интернет-поисковиках первые страницы "наводняет контрафакт". Как указал Хайцеэр, раньше такого количества подделок не было, и его очень пугает подобная тенденция, передает НСН в среду, 21 сентября.

Специалист пояснил, что речь идет о контрафакте, который на 100% является подделкой. И часто "в красивой коробочке лежат кошмарные детали", обратил внимание Хайцеэр.

"Они попадают на дилерские склады, мгновенно приходят в негодность, это влияет на безопасность автомобиля", – указал эксперт.

Легализованный в России параллельный импорт позволяет ввозить страну автозапчасти нескольких десятков фирм без разрешения правообладателей. Однако есть опасность, что любители легкой наживы будут под видом легальной продукции продавать поддельные товары. В связи с этим директор компании по продаже автозапчастей дал советы автовладельцам и рассказал, какие запчасти и расходные материалы подделывают чаще всего.

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