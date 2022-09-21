На рынке автозапчастей появились небезопасные подделки

На отечественном автомобильном рынке появляется все больше поддельных китайских запчастей, которые нельзя считать безопасными. Об этом предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Он отметил: в интернет-поисковиках первые страницы "наводняет контрафакт". Как указал Хайцеэр, раньше такого количества подделок не было, и его очень пугает подобная тенденция, передает НСН в среду, 21 сентября.

Специалист пояснил, что речь идет о контрафакте, который на 100% является подделкой. И часто "в красивой коробочке лежат кошмарные детали", обратил внимание Хайцеэр.

"Они попадают на дилерские склады, мгновенно приходят в негодность, это влияет на безопасность автомобиля", – указал эксперт.