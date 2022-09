Caterham представил два новых родстера из «ретролинейки»

Британская фирма Caterham представила два новых родстера: Super Seven 600 и Super Seven 2000. Оба войдут в так называемую историческую линейку, отсылающую к моделям Super Seven 70-80-х годов прошлого века. Младшая модель оснащена турбомотором Suzuki , старшая — двухлитровым агрегатом Ford Duratec. Цены начинаются с 29 990 (2,1 млн рублей) и 39 990 фунтов стерлингов соответственно (2,8 млн рублей).

Caterham Super Seven 600 и Super Seven 2000 войдут в так называемую историческую линейку, отсылающую к моделям Super Seven 70-80-х годов прошлого века. Спорткар с индексом 600 ориентирован на водителей, предпочитающих неспешные прогулки; Super Seven 2000, в свою очередь, придется по душе энтузиастам — любителям более высоких скоростей и драйва.