Caterham представил два новых родстера из «ретролинейки»

Британская фирма Caterham представила два новых родстера: Super Seven 600 и Super Seven 2000. Оба войдут в так называемую историческую линейку, отсылающую к моделям Super Seven 70-80-х годов прошлого века. Младшая модель оснащена турбомотором Suzuki, старшая — двухлитровым агрегатом Ford Duratec. Цены начинаются с 29 990 (2,1 млн рублей) и 39 990 фунтов стерлингов соответственно (2,8 млн рублей).

Фото: Caterham Caterham

Caterham Super Seven 600 и Super Seven 2000 войдут в так называемую историческую линейку, отсылающую к моделям Super Seven 70-80-х годов прошлого века. Спорткар с индексом 600 ориентирован на водителей, предпочитающих неспешные прогулки; Super Seven 2000, в свою очередь, придется по душе энтузиастам — любителям более высоких скоростей и драйва.

Super Seven 600, как и модель Seven 170, приводит в движение турбомотор Suzuki объемом 660 кубических сантиметров, развивающий 85 лошадиных сил. Разгон до 60 миль в час (97 км/ч) у машины занимает 6,9 секунды.

У Super Seven 2000 технически близок к Seven 360. Родстер оснащен задней подвеской типа де Дион и фордовским 2.0 Duratec мощностью 180 сил. До «сотни» он ускоряется за 4,9 секунды.

Дополнительно для Super Seven 2000 можно заказать спортивную подвеску с задним стабилизатором и регулируемыми стойками, а также передние тормоза с четырехпоршневыми суппортами. Помимо этого, в качестве опции для обеих моделей предложен дифференциал повышенного трения, а для Super Seven 2000 ещё и более крупное шасси.

Спорткары выделяются передними крыльями в стиле старых Caterham, кожаным рулем Moto-Lita, полированной выпускной магистралью и светодиодными фонарями. Колеса — с шинами Avon ZT7.

Покупатели могут выбрать цвет напольного покрытия, приборной панели и сидений. В палитре кузовных красок Super Seven 600 и Super Seven 2000 четыре новых колера — Bourbon, Ashdown Green, Windsor Blue, Fawn.