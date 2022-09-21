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2 часа назад

Toyota Land Cruiser превратили в шестиколесный броневик с перехватчиком беспилотников

Motor.ru

Компания SVI Engineering из Претории в рамках Африканской аэрокосмической и оборонной выставки представила уникальный бронированный внедорожник, построенный на базе Toyota Land Cruiser в кузове J79. Модифицированный автомобиль оборудовали третьей осью, шестью колесами, а также усиленной тормозной системой. Однако главной доработкой стала установка системы перехвата вражеских беспилотников.

Toyota Land Cruiser превратили в шестиколесный броневик
Фото: SVI Engineering / YouTubeSVI Engineering / YouTube

Кузов защищенного Land Cruiser выполнили из бронированных стальных пластин, которые выдерживают обстрел из штурмовых винтовок и подрыв противопехотных гранат. Тюнеры модифицировали подвеску внедорожника и установили новый задний стабилизатор поперечной устойчивости. Кроме того, доработкам подвергли и тормозную систему автомобиля, снаряженная масса которого составляет 5500 килограммов.

Главной особенностью военного «Крузака» стала система перехвата беспилотников, установленная в задней части кузова. Специальный комплекс оснащен радаром, который определяет местоположение вражеского дрона, идентифицирует его, после чего отправляет команду на автоматический гранатомет, который сбивает беспилотник. В движение защищенный внедорожник приводит 4,5-литровый турбодизель V8.

В конце июля канадские тюнеры построили бронированный внедорожник на базе Cadillac Escalade последнего поколения. Защищенная машина способа выдержать обстрел из автоматического оружия.

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